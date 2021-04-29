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غرناطة يتغلب على برشلونة ويحرمه من صدارة الدوري الإسباني

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 10:40
سقوط مفاجىء لبرشلونة على أرضه
سقوط مفاجىء لبرشلونة على أرضه

سقط برشلونة أمام ضيفه غرناطة بهدفين لهدف، على ملعب كامب ناو، الخميس، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإسباني.

تقدم البارسا بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 23، ورد الضيوف بهدفين لداروين ماتشيز وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79.

وفرط برشلونة في فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة الليغا في وقت حاسم من المنافسة على اللقب، حيث تجمد رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع ريال مدريد.

بينما رفع غرناطة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

كلمات دالة:برشلونةغرناطةالدوري الإسبانيليونيل ميسي

Via SyndiGate.info


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