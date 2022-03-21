"غرور" لوكاكو يؤرق مضجع توخيل

قال موقع "جول" أن توماس توخيل مدرب تشيلسي يعاني من صعوبات في الإشراف على النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب "غروره".

ويواجه المدير الفني الألماني المشاكل حين يتعلق الأمر بالتعامل مع المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً كون الأخير يعتبر نفسه "لاعب كرة قدم سوبر".

وفشل لوكاكو حتى الآن في تقديم نفس المستويات الذي أظهرها رفقة إنتر ميلان والتي دفعت النادي اللندني لشرائه الصيف الماضي في صفقة ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 97.5 مليون جنيه استرليني.

وإلى جانب شخصية البلجيكي الصعبة، أشار الموقع إلى أن قلة الحس التكتيكي لدى اللاعب أمر آخر يؤرق مضجع توخيل.

وكشف جول وفقاً لتقارير أخرى أن المهاجم هو اللاعب الوحيد الذي لا يتمتع بشخصية متواضعة في تشيلسي.

وبشكل عام، يشعر توخيل أن اللاعبين المتواجدين تحت إمرته حالياً يتمتعون بشخصيات متوازنة مقارنة بأولئك الذين كان يشرف عليهم في باريس سان جيرمان.