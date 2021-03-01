غريب: صلاح والشناوي على رأس قائمة مصر لأولمبياد طوكيو

حسم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الجدل حول تواجد نجم ليفربول محمد صلاح في القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2022.

وأكد غريب خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يسمح للمنتخبات بتقديم قائمة أولية مفتوحة العدد، على أن يتم اختيار قائمة نهائية منها مكونة من 18 لاعباً، ولا يُسمح اختيار أي لاعب للقائمة النهائية من خارج الأولية.

وقال المدير الفني عن اللاعبين الكبار المتوقع انضمامهم لمنتخب مصر تحت 23 عاماً في الأولمبياد: "تضمنت القائمة الأولية للمنتخب جميع اللاعبين مواليد عام 1997 الذين من الممكن الاستعانة بهم في الأولمبياد، والثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي على رأسها، وكذلك عدد آخر من اللاعبين الكبار".

وختم بقوله: "لم أتفق مع صلاح أو الشناوي على التواجد في الأولمبياد، سنتحدث مع ليفربول هذا الشهر للحديث رسمياً حول إمكانية تواجده معنا، وجوده في قائمة مصر للأولمبياد طبيعي جداً".