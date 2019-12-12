غريزمان: غادرت أتلتيكو مدريد بحثاً عن فلسفة جديدة

تحدث نجم برشلونة أنتوان غريزمان عن سبب تركه لأتلتيكو مدريد وعلاقته بزميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز حتى الآن.

وانتقل المهاجم الصيف الماضي من أتلتيكو إلى البارسا بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي لفسخ عقد الدولي الفرنسي الذي سجل حتى الآن 6 أهداف هذا الموسم.

وقال غريزمان لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لم أترك أتلتيكو من أجل الفوز بدوري الأبطال أو بطولات أكثر، وإنما لتعلم طرق لعب جديدة، وتطبيق فلسفة جديدة.

"أردت تعلم أساليب جديدة في كرة القدم، أتلتيكو قادر على الفوز بالليغا ودوري الأبطال كل عام".

وحول فترته في برشلونة حتى الآن، علق بالقول: "أحتاج لتعلم مركزي الجديد والتفاهم مع زملائي الجدد، لم أعتد بعد على تحركات سواريز وميسي ولاعبي خط الوسط والظهير خلفي.

"أنا شخص خجول ولا أتحدث مع الآخرين، لكن الأمر سيأتي مع الوقت، بدأت بفهم ليو ولويس، خرجنا للعشاء وسنخرج مجدداً، ما يحدث خارج الملعب يساعد".

وشارك غريزمان أساسياً بمركز رأس الحربة في انتصار برشلونة الأخير على إنتر الثلاثاء بهدفين لواحد في دوري الأبطال.