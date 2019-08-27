غريزمان: قمت بتقليد ليبرون وميسي

كشف أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة الجديد بأنه قام بتقليد الأسطورتين زميله ليونيل ميسي، وليبرون جيمس بعد تسجيله هدفين قاد بهما البارسا إلى فوز لافت على ريال بيتيس 5-2 ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وقام الفرنسي المنتقل إلى الفريق الكاتالوني هذا الصيف قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورون بتقليد ليبرون عندما رمى قصاصات ورقية ملونة في الهواء لدى تسجيله الهدف الثاني مشيراً إلى أن مصدر إلهامه لدى تسجيله كان ميسي وقال في هذا الصدد: "رأيت ليو يقوم بذلك في التمارين، وحاولت تقليده".

وأضاف: "أما بالنسبة للاحتفال، فأنا أعشق ما يقوم به ليبرون وبالتالي حاولت تقليده أيضاً".

وكان غريزمان نجم مباراة فريقه بلا منازع في أول لقاء يخوضه على ملعب كامب ناو، فبالاضافة إلى هدفيه الرائعين (الأول جاء بتسديدة على الطائر بيسراه) ساهم بتمريرة حاسمة جاء منها الهدف الخامس لآرتورو فيدال بعد دقائق من نزول الأخير احتياطياً.

وكانت المسؤولية كبيرة على غريزمان في غياب ميسي الذي لم يتعاف تماماً من إصابة في ربلة الساق وكذلك إصابة مماثلة للويس سواريز لا سيما أن الفريق خسر مباراته الأولى أمام أتلتيك بلباو 0-1 في الجولة الافتتاحية.

واعتبر غريزمان بأن المجهود الجماعي قاد برشلونة إلى تحقيق الفوز الصريح على ريال بيتيس بقوله: "بعد كل خسارة هناك ردة فعل. في غياب لاعبين عدة، قام الفريق بأكمله بعمل كبير".