غريزمان: لا أعرف كيف أراوغ

اعترف أنتوان غريزمان نجم برشلونة، أنه لا يدري كيف يقوم بمراوغة الخصوم في المباريات، مشيراً إلى تفضيله اللعب بلمس الكرة بسرعة والتمرير لزملائه.

وقال الفرنسي خلال حضور حفل خاص لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة "سبورت": "لا أعرف كيف أراوغ، أفضل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة.

"أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى".

وشهد الحفل، حضور زميليه في البارسا لويس سواريز وسامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم السابق تييري هنري.

واختتم غريزمان مازحاً: "يقولون أن هذه الأحذية ستساعد سامويل أومتيتي على الدفاع بشكل أفضل".

ولعب غريزمان دوراً مهماً في تأهل منتخب بلاده لنهائيات يورو 2020، حيث كان سلاحاً فاعلاً سواء بتسجيل أو صناعة الأهداف، لكنه حتى الآن لم ينجح في التأقلم مع أسلوب برشلونة.