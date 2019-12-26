غريزمان: لم أنتقل إلى برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد المهاجم أنتوان غريزمان، أنه قرر الانتقال إلى برشلونة من أجل تعلم طرق لعبة جديدة، مستبعداً أن السبب وراء ذلك كان لرغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس: "لم أنتقل إلى البارسا للفوز بدوري الأبطال. صحيح أن هذه البطولة هدف رئيسي لكل لاعب، لكنها ليست هاجساً بالنسبة لي".

وأشار هداف أتلتيكو مدريد السابق إلى أنه يريد تعلم ثقافات مختلفة وطرق خططية مغايرة، بالإضافة إلى نضجه أكثر على المستويين الإعلامي والجماهيري، مما جعله يوافق على ارتداء قمصان برشلونة.

يذكر أن غريزمان انتقل إلى البارسا في صيف 2019، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والمقدر بنحو 120 مليون يورو.