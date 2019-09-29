غريزمان لم يعد لبرشلونة من مدريد

بقى أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة، في العاصمة الإسبانية مدريد ولم يعد مع بعثة الفريق لكتالونيا استعداداً لمواجهة إنتر ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن غريزمان لم يتواجد في بعثة الفريق الكتالوني عقب مباراة خيتافي وذلك بعد أن طلب إذناً من إدارة النادي.

وأوضحت أن الدولي الفرنسي لا يزال في مدريد لإنهاء بعض الأمور الشخصية ولن يتواجد في تدريبات الفريق الصباحية.

بدورها، أكدت الصحيفة أن غريزمان سيعود غداً، الاثنين، استعداداً لمواجهة إنتر في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقاتل ليونيل ميسي وجوردي آلبا للحاق بمباراة إنتر، بينما من المتوقع ابتعاد عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة شهر.

يذكر أن برشلونة تعادل في لقاء الجولة الأولى رفقة بوروسيا دورتموند ويمتلك جميع الفرق في المجموعة نقطة واحدة.