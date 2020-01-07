غريزمان لن يعيق انتقال نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، أن أنتوان غريزمان، نجم برشلونة لا يمانع قدوم نيمار دا سيلفا الصيف القادم إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وحاول البارسا جاهداً استعادة خدمات البرازيلي من باريس سان جيرمان الصيف الماضي لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.

وفي نفس الصيف، تعاقد النادي الكتالوني مع غريزمان (28 عاماً)، والذي أراد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، بعد نجاحه مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد ومعانقته للمجد مع منتخب فرنسا.

ربما تشكل عودة نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل، أزمة لغريزمان، الذي قد يكون أحد ضحايا هذا الانتقال بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن غريزمان لن يواجه أي مشاكل أو يعرقل انضمام الدولي البرازيلي.

وقالت الصحيفة، أنها تحققت من ذلك وفقاً لمصادر قريبة من اللاعب المتوج بكأس العالم 2018.

وأضافت أن الفرنسي يدرك طبيعة العلاقة التي تجمع ليونيل ميسي ولويس سواريز بنيمار، ولا يبدو رافضاً لعودة هذا الثلاثي.

كما يدرك غريزمان أنه قد يفقد بعض الأهمية، لكنه وقع مع برشلونة لـ 5 مواسم، ويعلم أنه كلما ارتفعت جودة الفريق، كان ذلك أفضل، ومع تقدم ميسي وسواريز في العمر سيقل مردودهما، ومع حلول 2020 سيتخطى اللاعبان حاجز الـ 33 عاماً.

ويرتبط غريزمان بدوره بعلاقة جيدة مع نيمار، حيث تبادلا الثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن لديهم أصدقاء مشتركين مثل كيليان مبابي وفيليبي لويس، وهما معجبان ببعضهما على مستوى كرة القدم.