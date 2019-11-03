غريزمان: ما حصل مع برشلونة لا تفسير له

أكد أنتوان غريزمان نجم برشلونة أن ما حدث في مواجهة ليفانتي ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني، لم يكن له أي تفسير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الفرنسي عقب المباراة التي خسرها البارسا بنتيجة 1-3 وأكد خلالها أنه لا يعاني أي مشكلة من التواجد كأساسي أو بديل.

وقال غريزمان: "لا يوجد تفسير منطقي لما حدث في الدقائق السبعة التي تلقينا فيها الأهداف، هذا الأمر الذي يسبب القلق بالنسبة لنا، علينا أن نرى أين الخلل ونصلحه".

وأضاف رداً على سؤال إذا ما كان سبب النتيجة مشكلة فنية أم في تصرفات اللاعبين: "لا نعرف، لكن في النهاية خسرنا المباراة وتلقينا ثلاثة أهداف خلال 10 دقائق، علينا أن نقوم بكل شيء ممكن حتى لا يتكرر ذلك.

"غير قلق بشأن تواجدي كبديل في بعض الأحيان، ذلك كان يحدث في أتلتيكو مدريد أيضاً وبكل تأكيد لن أتأقلم على طريقة الفريق في ثانية".

يذكر أن برشلونة كان متقدماً في النتيجة بهدف نظيف قبل أن يقلب ليفانتي الطاولة بثلاثة أهداف متتالية في ثمان دقائق مع بداية الشوط الثاني.