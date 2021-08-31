غريزمان مرشح لترك برشلونة والعودة إلى أتلتيكو مدريد

أكد موقع "جول" العالمي وجود مفاوضات بين الجارين برشلونة وأتلتيكو مدريد قد يعود على إثرها الهداف الفرنسي أنتوان غريزمان إلى الروخيبلانكوس قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

ويتفاوض الطرفان على إمكانية انتقال اللاعب من البارسا إلى الروخيبلانكوس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي نهاية الموسم الجاري.

ويدرس أتلتيكو هذه الصفقة مع إمكانية السماح لساوول نيغيز بالرحيل صوب تشيلسي.

وعانى غريزمان منذ انتقاله إلى البلاوغرانا صيف عام 2019 مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق حتى الآن 102 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً.

ويتقاضى الفرنسي قرابة 18 مليون جنيه استرليني سنوياً مع برشلونة الذي يعاني من صعوبات مالية غير مسبوقة قد تجبره على التخلي عن عدة لاعبين خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الجاري.