غريزمان يجبر برشلونة على بيع ثلاثة لاعبين

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ضمان قدوم أنتوان غريزمان يعني أنه سيصبح لدى برشلونة في الخط الأمامي ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي ومالكوم.

وسيكون النادي الكتالوني مجبراً بالتالي على بيع ثلاثة لاعبين على الأقل من أجل إفساح المجال لتعاقدات جديدة، ويأتي في مقدمة المرشحين للرحيل كل من كوتينيو وديمبيلي ومالكوم.

وأجمعت وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من إدارة البارسا أن الدولي الفرنسي سيأتي قريباً بعدما قرر العملاق الكتالوني دفع مبلغ 120 مليون يورو للظفر بخدماته وهو ما يمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة على أن يتقاضى بطل العالم مع فرنسا راتباً سنوياً يصل إلى 23 مليون يورو.