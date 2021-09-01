غريزمان يختار الرحيل عن برشلونة والعودة لأتلتيكو مدريد

عاد النجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وينص العقد المبرم بين الناديين على أن تكون الإعارة لمدة موسم مع إلزامية دفع 40 مليون يورو عند نهايته.

ويعود المهاجم إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد عامين فقط من رحيله صوب كتالونيا.

ويمكن للنادي المدريدي تمديد الإعارة لموسم آخر على أن يتكفل بأجور اللاعب.

وشكر برشلونة الهداف الفرنسي على كل ما قدمه وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وكشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات أن الناديين يتطلعان للتوصل إلى اتفاق يعيد الفائز بكأس العالم إلى الروخيبلانكوس.

وسجل غريزمان 35 هدفاً لبرشلونة خلال 105 مباريات في جميع البطولات.

وأبرمت الصفقة خلال اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات بعدما ضمن البارسا الحصول على خدمات الهولندي لوك دي يونغ من إشبيلية على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء بشكل دائم.