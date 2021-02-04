غريزمان يعيش أفضل فتراته مع برشلونة

يقدم المهاجم أنتوان جريزمان مستويات مميزة مع برشلونة منذ انطلاق العام الجديد 2021، حيث كانت الأسابيع السابقة هي الأحلى منذ وصوله للنادي.

وساهم الفرنسي أمس الأربعاء في تأهل البارسا لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بمشاركته في أربعة أهداف سجلها فريق كومان من أصل 5 أهداف ضد غرناطة في المباراة التي انتهت بالفوز بخمسة أهداف لثلاثة.

وسجل غريزمان هدفين وصنع اثنين كذلك، كان مفتاح العودة للبارسا في النتيجة بالهدف المتأخر في الدقيقة 88 قبل أن يدرك جوردي آلبا التعادل.

في الوقت الإضافي ترك المهاجم الفرنسي بصمته باستغلال عرضية آلبا التي أسكنها الشباك برأسية رائعة وكان الهدف الكتالوني الرابع هو الوحيد الذي لم يشارك فيه، لكنه عاد للمساهمة بالهدف الخامس كذلك.

تظهر أرقام غريزمان التي نشرتها صحيفة "ماركا" منذ بداية العام تطوراً كبيراً حيث قام بصناعة 6 أهداف وسجل 6 أهداف غيرها، وحسم مباراة الكأس بعد أن كان حاسماً يوم الأحد الماضي في مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ووصفت ماركا الأداء الحالي لغريزمان بأنه هو مستوى اللاعب الذي كان يريده مشجعي برشلونة عندما تم استقدامه من أتلتيكو مدريد.