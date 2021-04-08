غريزمان يغيب عن تدريبات برشلونة

أثار أنتوان غريزمان، نجم برشلونة المخاوف قبل أيام من موعد الكلاسيكو المنتظر في العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد في قمة الليغا.

ويحل برشلونة السبت ضيفاً ثقيلاً على الملكي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مباراة ستحدد شكل الصراع الثلاثي مع أتلتيكو مدريد على اللقب.

ونلقت "سبورت" و"Cope" أن النجم الفرنسي لم يتدرب صباح الخميس وكان الغائب الوحيد عن التدريبات، بغض النظر عن المصابين.

وقالت المصادر أن السبب وراء غياب غريزمان شخصي وليس رياضي أو لإصابة، لكن لم يتم توضيح طبيعة ما أبعد الهداف الفرنسي عن التدريبات، وسط تقارير على تويتر أن السبب هو أن زوجة اللاعب أنجبت طفله الثالث.

جريزمان هذا الموسم من أهم لاعبي البلاوغرانا على الصعيد الهجومي، إذ سجل 14 هدفاً وصنع 11 في جميع المسابقات.

في سياق متصل، شهد التدريب مشاركة جيرارد بيكيه بعد تعافيه من الإصابة.

وكانت آخر التقارير أكدت صعوبة لحاق بيكيه بالكلاسيكو رغم سعيه الشخصي ليكون جاهزاً قبل باللقاء.