غريزمان ينهي علاقته بشركة هواوي تضامناً مع مسلمي الصين

أعلن مهاجم منتخب فرنسا وبرشلونة، أنتوان غريزمان الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي الصينية، احتجاجاً على طريقة تعاملها مع مسلمي الأويغور.

وكتب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، في بيان نشره عبر صفحته في تطبيق “إنستغرام”: “أعلن إنهاء الشراكة التي تربطني بهذه الشركة على الفور”.

جاء ذلك بعدما كشفت شركة الهواتف الذكية عن تطبيق يكشف وجوه مسلمي الإيغور ويبلغ عنهم السلطات، مع العلم أن الإيغور أقلية مسلمة تعاني من قمع مستمر في الصين.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء، أن ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا داخل معسكرات في منطقة تشينغيانغ الشاسعة في شمال غرب الصين.

من جهتها، تصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف “التطرف الديني”، وتعليم “مهارات عمل جديدة”.