غريليش على أعتاب الانتقال لمانشستر سيتي

قالت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي واثق من حسم صفقة جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني.

وبات الدولي الإنجليزي أبرز مطالب المدير الفني جوسيب غوارديولا هذا الصيف، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقاله خلال الأيام القادمة.

ويراهن سيتي على تحرك اللاعب نفسه والتقدم بطلب رسمي للرحيل عن أستون فيلا النادي الذي ترعرع في صفوفه.

لكن ضم غريليش قد يعني عدم التحرك لاستقطاب هاري كاين من توتنهام.

إذ كشفت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية أن بطل إنجلترا لن يتمكن من توفير السيولة الكافية لتمويل صفقتين من العيار الثقيل وسيكتفي بواحدة فقط.

وتطالب إدارة توتنهام بـ 150 مليون جنيه للتخلي عن كين، مما يعني أن سيتي سينفق 250 مليون على لاعبين فقط.

ورغم أن الهداف الإنجليزي يريد الانتقال للجانب السماوي من مدينة مانشستر، إلا أنه قد يضطر للبقاء موسماً آخر مع سبيرز في لندن.