غريليش يصدم ريال مدريد وبرشلونة

اتخذ جاك غريليش، لاعب وسط أستون فيلا، قراراً صادماً بشأن وجهته الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية، فإن غريليش يرى أن مانشستر يونايتد هو وجهته الأولى الصيف القادم، إذا ما قرر مغادرة أستون فيلا.

وجاء قرار غريليش رغم اهتمام قبل قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بخدماته، بالإضافة إلى احتمالية غياب مانشستر يونايتد عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن أستون فيلا سيطلب 60 مليون جنيه استرليني للتخلي عن غريليش، لكن سيزداد موقفه التفاوضي قوة في حالة البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي يونايتد سيستمرون في مطاردة غريليش، حتى لو فشل الفريق في حصد مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن غريليش وافق على الشروط المبدئية للانتقال إلى الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية بين الناديين، لكن اللاعب اتفق مع يونايتد على راتبه.

وذكرت أن غريليش بدأ في البحث عن منزل بمدينة مانشستر، تحسباً لارتداء قميص الشياطين الحمر الصيف المقبل.