غريليش يوافق على الانتقال لمانشستر سيتي

وافق جاك غريليش قائد أستون فيلا على الانتقال لصفوف مانشستر سيتي وفقاً لما نقله موقع "فوتبول إنسايدر".

وكشف التقرير أن بطل إنجلترا عرض على نجم خط الوسط عرضاً ضخماً وافق عليه اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.

سيتي يفاوض فيلا على توقيع غريليش

إلا أن هذا القبول لا يعني أن الصفقة تمت، إذ سيتحتم على سيتي توفير 90 مليون جنيه استرليني لإقناع إدارة فيلا بالتخلي عن قائد الفريق.

وتعاقد دين سميث مدرب أستون فيلا مع إيميليانو بوينديا ليوفر الجانب الإبداعي في الفريق، كما أنه مهتم بضم ليون بايلي جناح باير ليفركوزن، ومن شأن ذلك أن يسهل عملية بيع القائد وصانع الألعاب الذي يقضي حالياً عطلته الصيفية بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا في منافسات يورو 2020 التي حل ثانياً فيها.