غزارة تهديفية في الدوري الإيطالي لم تحدث منذ 70 عاماً

اشتهرت إيطاليا بالكرة الدفاعية وأسلوب "كاتيناتشيو"، وامتلكت نخبة من أقوى المدافعين في تاريخ كرة القدم مثل باولو مالديني وأليساندرو نيستا وفابيو كانافارو وفرانكو باريزي، لكن الدوري الإيطالي يشهد هذا الموسم غزارة تهديفية غير مسبوقة منذ نحو 70 عاماً مع التحول المفاجئ إلى اللعب الهجومي المفتوح.

وبعد مرور 4 مراحل، سجل الدوري الإيطالي أعلى معدل تهديفي بين دوريات أوروبا الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، بمتوسط 2.8 هدف في المباراة الواحدة، وفقاً لدراسة نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وشهدت أول 4 مراحل 123 هدفاً في السيري آ، وهو رقم غير مسبوق منذ موسم 1950-1951 وفي بعض الحالات كانت تسجل 7 أهداف في مباراة واحدة كما حدث في فوز يوفنتوس (4–3) على نابولي وفوز نابولي (4–3) على فيورنتينا، كما فاز بولونيا على بريشيا (4–3) وتعادل روما وجنوى (3–3).

ويعد نابولي الأكثر غزارة برصيد 13 هدفاً، كما لفت دومينيكو بيراردي الأنظار مع ساسوولو بتسجيل 5 أهداف في صدارة هدافي البطولة حتى الآن.

ومع افتقاد المدافعين الموهوبين حالياً والاعتماد على الأجانب في الخط الخلفي مثل السنغالي كاليدو كوليبالي واليوناني كوستاس مانولاس والهولندي ماتيس دي ليخت والأوروغوياني دييغو غودين، بحثت الكرة الايطالية عن تطوير نفسها والميل أكثر للهجوم في السنوات الأخيرة.