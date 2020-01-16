غموض حول موعد عودة هازارد

كان من المفترض أن يلعب إيدين هازارد دور البطولة مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد انضمامه من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، وسط تطلعات بأن يصبح رمزاً جديداً للنادي الملكي بعد كريستيانو رونالدو، لكنه خيب الآمال وقضى معظم فترات النصف الأول من الموسم مصاباً.

وأكمل النجم البلجيكي 50 يوماً بعيداً عن الملاعب، منذ إصابته في الكاحل أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر، ولم يحدد ريال موعداً لعودته للمباريات حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الملكي لا يتعجل عودة هازارد، خاصة أن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان تمضي بشكل رائع مؤخراً وتوجت بالسوبر الإسباني، وربما لن يلحق بديربي مدريد أمام أتلتيكو في أول فبراير.

وتدرب هازارد بمفرده اليوم الأربعاء قبل مواجهة إشبيلية في الليغا، في أول ظهور بمران بعد الاستغناء عن العكازين.

وسيكون الهدف أمام الميرينغي عودة هازارد في أفضل حالة بدنية عند مواجهة مانشستر سيتي يوم 26 من الشهر المقبل في دور الـ 16 بدوري الأبطال.

ولم يستفد ريال من كل قدرات هازارد حتى الآن، حيث غاب عن إجمالي 80 يوماً بالموسم، رغم أنه أظهر لمحات مبهرة قبل إصابته الأخيرة، وخاصة في مواجهة سان جيرمان.