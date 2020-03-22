غموض في الدوري الإسباني وميسي الأقرب

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المباشر وغريمه ريال مدريد.

ولو أن الملكي تفوق على البارسا هذا الموسم في المواجهات المباشرة بعد فوزه على ملعبه والتعادل في كامب ناو خلال القسم الأول، لكن الجميع يتفقون بأن الفريقين يمران بفترات صعبة هذا الموسم وتراجع كبير في مستوى العديد من لاعبيهم، بعدما أضاعا العديد من النقاط أمام الفرق التي تحتل المراكز الأخيرة.

وعلى مستوى جائزة الأفضل لم يشهد الدوري الإسباني بروز العديد من اللاعبين، فقد واصل ليونيل ميسي تصدره لجدول ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً، ففي كل مباراة يظهر كأنه المنقذ للفريق الكتالوني من خلال أهدافه الحاسمة، وهذا ما يجعل جائزة الأفضل قريبة من الهداف الأرجنتيني، أما كريم بنزيمة الذي حقق بداية قوية مع ريال فتراجع مستواه في المراحل الأخيرة.