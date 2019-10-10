غنابري يتفوق على معدلات تهديف كلوزه الأولى مع ألمانيا

واصل نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا سيرج غنابري تألقه والذي بات حديث الكثيرين في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما سجل هدفه العاشر بقميص منتخب ألمانيا في 10 مباريات فقط.

وحلت الأرجنتين ضيفة على ألمانيا على ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند، في إعادة لنهائي كأس العالم 2014 الذي لعب في الماراكانا بالبرازيل، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وسجل غنابري هدفاً من هدفي المانشافت ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في أول 10 مباريات له مع منتخب ألمانيا، متجاوزاً لرقم الأسطورة ميروسلاف كلوزه الذي احتاج 13 مباراة ليصل إلى هدفه العاشر مع بلاده.

ويعد كلوزه أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الألمانية، حيث أنه الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفاً سجلها في 4 نسخ شارك فيها.

يذكر أن ألمانيا تواجه إستونيا الأحد القادم ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.