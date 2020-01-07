غوارديولا: أفضل الجولف على تدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد

خرج جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بتصريح غريب، بخصوص إمكانية تدريبه لريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقال “من المستحيل أن أشرف على تدريب مانشستر يونايتد بعد تدريب سيتي، أو ريال مدريد بعد برشلونة، أفضل لعب الجولف على ذلك.

”أفضل الذهاب الى المالديف إذا لم أتلق أي عرض، ربما ليس المالديف لأنهم لا يملكون ملاعب للجولف”، وفقاً لما نقلت صحيفة “ذا غارديان”.

يذكر أن غوارديولا أشرف في بداية تجربته في عالم التدريب في ناديه برشلونة محققاً رفقة الفريق العديد من البطولات المحلية والأوروبية والدولية، لينتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ ومنه إلى مانشستر سيتي محققاً معه الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي لمرة، وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.