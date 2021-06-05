غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

توج الإسباني، بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة، أفضل مدرب لموسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتوج الإسباني مع سيتي باللقب الثالث في الدوري الإنجليزي في غضون أربعة مواسم بعدما تفوق الفريق على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة.

وتفوق غوارديولا على كلٍ من مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد، وأولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وديفيد مويس مدرب ويست هام يونايتد.

غوارديولا يواصل حصد الألقاب

وسبق ونجح "بيب" في الفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الممتاز موسم 2017-2018، وكذلك في موسم 2018-2019.

وبات المدرب الإسباني ثالث مدير فني يتوج بجائزة أفضل مدرب في البطولة 3 مرات، حيث سبقه إلى ذلك كل من آرسين فينغر مع آرسنال، وجوزيه مورينيو مع تشيلسي، بينما يأتي على رأس القائمة أليكس فيرغسون بـ 11 مرة مع مانشستر يونايتد.