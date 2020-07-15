غوارديولا: إدارة مانشستر سيتي غير سعيدة بعملي

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن إدارة النادي بقيادة خلدون المبارك غير سعيدة بعمله هذا الموسم بعد الفشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج ليفربول باللقب المحلي هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 1990 قبل سبع مراحل على انتهاء البطولة.

ويبتعد سيتي صاحب المركز الثاني عن المتصدر ليفربول بفارق 21 نقطة، وهو الشيء الذي أزعج مسؤولي حامل اللقب.

وتحدث غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا إيفنينغ ستاندارد” البريطانية قائلاً: “إدارة مانشستر سيتي ليست سعيدة بعملي، أنهينا الموسم تقريباً بفارق 21 أو 23 نقطة عن ليفربول.

“لكننا تناقشنا في محاولة منا لتحقيق أفضل أداء ممكن الموسم القادم.

“أنا متواضع بما فيه الكفاية لقبول فكرة أني سأصبح لا شيء دون لاعبين جيدين في فريقي، لهذا أحتاج التواجد في أندية قوية مالياً لتحقيق أهدافي.

“أنا مدرب جيد، لكني لن أفوز بالألقاب إذا لم يكن لدي لاعبون جيدون، الجميع من حولنا ينفق الكثير من الأموال على صفقاته أيضاً”.