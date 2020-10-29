غوارديولا: إذا لم تفز... يدمرونك

يثق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه سيصل إلى مرحلة الثبات في المستوى المطلوب بعد الفوز بثلاثية على أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويهيمن سيتي على صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط من مباراتين ويتقدم بثلاث نقاط على بورتو وأولمبياكوس بينما يتذيل مرسيليا المجموعة بعد الخسارة في أول جولتين.

وبدأ فريق غوارديولا مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل سيء ليقبع في المركز الثالث عشر بثماني نقاط من خمس مباريات وبفارق خمس نقاط عن إيفرتون المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.

وقال غوارديولا: "يجب علينا تقبل الانتقادات، نلعب كل ثلاثة أيام، وعندما تفوز يصبح الأمر جيداً، لكن عندما لا يحدث ذلك يرغب الناس في تدمير كل شيء.

"جزء من الانتقادات محق، لكن يجب التأقلم على قبول ذلك، هذا جزء من عملنا، يتعلق الأمر بكيفية البدء الشهر الماضي مع الافتقار إلى الاستعداد وبوجود إصابات وكوفيد - 19، لكن دوري أبطال أوروبا مكان رائع الآن، أنا متأكد أننا سنصل إلى الثبات في المستوى".

وأضاف المدرب الذي ألمح إلى حب سيتي لمواجهة فرق تلعب بخمسة مدافعين: "اشعر بالرضا التام عن الأداء والنتيجة ويكون من الصعب دائماً تحقيق الفوز خارج الأرض، نستطيع اللعب على الجانبين حاولنا اللعب بشكل متقدم وبزيادة عرض الملعب ورحيم ستيرلينغ كان استثنائياً وكذلك فيل فودين".