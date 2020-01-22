غوارديولا: إيديرسون أفضل مسدد لركلات الجزاء في مان سيتي

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن قرار جديد اتخذه فيما يخص من يسدد ركلات الجزاء في الفريق.

جاء هذا في تصريحات تبعت الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف ضمن الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي شهدت إهدار غابرييل جيزوس لركلة جزاء.

وقال الإسباني: "يجب أن يكون هناك قرار في ذلك الشأن، لطالما وثقت في اللاعبين لتحديد من سينفذ ركلة الجزاء لكن الآن ربما يجب أن يتم تعديل ذلك.

"الأمر لا يتعلق بجيزوس وما حدث لأن (سيرجيو) أغويرو أهدر ركلتين و(رحيم) ستيرلينغ كذلك، مثل هذه الأمور يكون لها تأثير على الفريق".

وأكمل: "سأتحدث مع الجميع حتى نتوصل لقرار جديد حول هوية اللاعب الأفضل لهذه المهمة، لكن بالنسبة لي فإيديرسون هو الأفضل، صدقوني فهو يتمتع بهدوء كبير".

وكان إيديرسون حارس مانشستر سيتي قد صرح في 2018 أنه يستطيع تنفيذ ركلات الجزاء وأنه سيقوم بذلك لو سمح له المدير الفني.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف نظيره ليفربول صاحب الصدارة وفي رصيده 51 نقطة.