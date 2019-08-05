غوارديولا: استبعدت محرز خوفاً من اختبار المنشطات

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سبب استبعاده للنجم الجزائري رياض محرز من مواجهة ليفربول في لقاء درع المجتمع.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب الإسباني ونقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأكد خلالها أن الخوف من اختبار المنشطات كان السبب الأساسي في هذا الاستبعاد.

وقال غوارديولا: "اتصل محرز بي بعدما توج بطلاً لكأس الأمم الإفريقية وقال لي أنه يريد العودة خلال 10 أيام، وأنه يريد أن يشارك أمام ليفربول.

"وقتها قلت له أن ذلك سيكون مثالياً، لكني لم أكن أعرف ما تناوله من أدوية لم يتعرف عليها الأطباء أيضاً، لهذا ولأسباب لها علاقة باختبار المنشطات تم استبعاده من المباراة حتى نتعرف على نوع العلاج الذي حصل عليه.

"أتمنى أن يكون جاهزاً للمباراة المقبلة أمام ويست هام، في المستقبل سيكون كل شيء على ما يرام".

يذكر أن محرز كان خارج قائمة مانشستر سيتي في لقاء الأمس الذي حقق فيه السيتيزنز الفوز بركلات الترجيح على ليفربول.