غوارديولا: الفوز أفضل من التعادل وفرصة سيتي قوية لحسم التأهل

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رأيه في فوز فريقه بهدفين لهدف على بوروسيا دورتموند، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الإسباني بعد المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "الفوز أفضل من التعادل، سنذهب من أجل الفوز على ملعبهم بكل تأكيد، لديهم فريق قوي وجودة عالية جداً.

"في الشوط الأول لم نكن أذكياء مع الكرة، حدث التحسن في الشوط الثاني، كانت لدينا فرصتان أو ثلاث للتسجيل وبعدها استقبلنا التعادل، لكن عموماً لدينا فرصة جيدة في مباراة العودة.

"سنشاهد المباراة مرة أخرى، وسنقوم بتعديل بعض الأشياء لتحقيق الفوز، علينا التفكير أولاً في ليدز يونايتد قبل الذهاب إلى ألمانيا، دورتموند يعتبر من الفرق النموذجية في دوري الأبطال لكننا نخوض كل مواجهة لتحقيق الفوز فقط مهما كانت قوة الخصم".

وفي سياق متصل، قال كيفين دي بروينه صانع ألعاب الفريق الإنجليزي عن تمريرته التي جاء منها هدف الفوز: "أحاول دائماً النظر إلى أعلى قبل الحصول على الكرة لالتقاط صورة لما يحدث.

"بدأ الموسم في سبتمبر ولم يتوقف بعدها، خضنا سلسلة من المباريات لا تصدق والفريق استجاب بشكل جيد للتحدي هذا العام، نحن في وضع جيد وسنحاول الفوز بكل بطولة".

يذكر أن مباراة العودة ستقام في 14 أبريل الجاري على ملعب دورتموند، حيث يحتاج خلالها الفريق الألماني للفوز بهدف نظيف من أجل بلوغ نصف النهائي.