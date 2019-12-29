غوارديولا: اللحاق بليفربول صعب

اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين بصعوبة اللحاق بليفربول المتصدر هذا الموسم بعد خسارة فريقه أمام ولفرهامبتون 2-3 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من البطولة.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري متخلفاً بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً.

وقال الإسباني الذي مني فريقه بخسارته الخامسة هذا الموسم في رد على سؤال ما اذا كان يعتبر بان السباق نحو اللقب انتهى بالنسبة لفريقه «الأفضلية (لليفربول) كبيرة. نعم، إنه فارق كبير، ليس من المنطق التفكير بالسباق نحو اللقب في الوقت الحالي. يتعين علينا التركيز على مباراتنا المقبلة والفوز في مبارياتنا».

وكان لسان حال جناح مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا مماثلاً بقوله «إنها وضعية سيئة بالنسبة لنا. لم نكن نتوقع أن نتخلف بهذا العدد من النقاط عن ليفربول في منتصف الموسم. لا أقول بأن الفوز باللقب مستحيل لكنه بات صعباً للغاية».