غوارديولا: المواجهة مع ريال مدريد لم تُحسم بعد

أعرب جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته البالغة ورضاه بالفوز الثمين لفريقه بنتيجة 2-1 على مستضيفه ريال مدريد أمس الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، لكنه أشار إلى أن المواجهة لم تحسم بعد وأن على بطل إنجلترا توخي الحذر في لقاء الإياب.

قال الإسباني: "لم نعتد كثيرا على مثل هذه الأمور"، مشيراً إلى رضاه التام لهذا الفوز الذي لا يستطيع تصديقه.

وأوضح: "وصل مانشستر سيتي مرة واحدة فقط للمربع الذهبي بدوري الأبطال، لكن الفوز على ريال في سانتياغو بيرنابيو يمنحنا قناعة هائلة، إنه أمر رائع ولا يمكن تصديقه بسهولة لأننا لم نعتد على ذلك.

"نتمنى أن يساعدنا هذا الفوز في المستقبل، أشعر بالسعادة لهذه النتيجة وأيضاً للأداء الجيد للفريق في هذه المباراة الصعبة أمام خصم يتمتع بشخصية هائلة، كرة القدم هكذا. في الدقائق الأولى لم نستطع أن نقدم 10 أو 12 تمريرة متتالية ثم ظهرنا بشكل أفضل.

"تلقت شباكنا هدفا كان يجب ألا نستقبله، لكن هذه الأمور تحدث أحياناً. كان ريال الأفضل في بداية المباراة ، لكننا سجلنا هدف التعادل ثم أضفنا الثاني، نشعر بالسعادة بعد هذه المباراة لكن علينا انتظار مباراة الإياب، فالمواجهة لم تُحسم بعد".

"لم ينجحوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم، وباستثناء فرص كريم بنزيمة في الشوط الأول، لم تسنح لهم العديد من الفرص فيما كانت فرصنا عديدة، وبعدها تأثرنا بالهدف الذي سجلوه، لكننا استعدنا مستوانا المعهود بعد إدراك التعادل.

"في دوري الأبطال، لا يوجد فريق يسيطر على كل شيء على مدار الـ 90 دقيقة".

وأوضح غوارديولا أنه لم يشاهد إعادة لهدف التعادل الذي سجله غابرييل جيزوس ولا يستطيع الحكم على ما إذا كان هناك خطأ قبل الهدف.

واعتبر "بيب": "ما من مهاجم يسدد الكرة مثل جيزوس"، كما قال أن كيفين دي بروينه صاحب الهدف الثاني "أحد أفضل اللاعبين".