غوارديولا: انتظرنا هذه اللحظة لسنوات

تحدث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة باريس سان جيرمان اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق سيتي الفوز ذهاباً خارج أرضه بهدفين لهدف ليدخل مواجهة العودة بأفضلية معنوية مهمة.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: «أشعر بالفخر، بالنسبة للكثير منا هذه هي المرة الأولى، كنا ننتظر هذه اللحظة لسنوات، سنحاول تقديم مستوى جيد للفوز باللقاء».

وعن معاناته مع نصف النهائي رفقة بايرن ميونيخ: «كل نصف نهائي مختلف، لم نستحق التأهل في أول مرتين (أمام ريال مدريد، وبرشلونة)، وفي نصف النهائي الثالث (أمام أتلتيكو مدريد) كنا قريبين للغاية، كل نادٍ يكون مختلفاً في كل عام».

وبالنظر إلى خطورة باريس سان جيرمان: «نفس خطورة مباراة الذهاب، ونفس خطورة تشيلسي، ومدريد، وبايرن، وبرشلونة. يمكنهم تغيير شكلهم ومدربهم ذكي للغاية، لا أعرف ماذا سيفعلون، والرغبة في الوصول للنهائي طبيعية».

وختم بقوله: «هناك بعض الأمور التي تقلقني، لكني أتحلى بتفاؤل وهدوء كبير، واللاعبون تدربوا جيداً أمس».