غوارديولا: توقعت إنجازات ميسي مع برشلونة

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، على أنه بعدما رأى النجم ليونيل ميسي في برشلونة علم بأن فريقه السابق سيتوج بالكثير من البطولات.

وقال الإسباني في تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا" أمس الاثنين: "بعدما توليت تدريب برشلونة، أخبروني بأن هناك لاعباً استثنائياً في النادي، وكان بالطبع ليونيل ميسي، الذي أصبح أفضل لاعب في العالم.

"كان في ذلك الوقت فتى صغيراً وخجولاً، وسرعان ما أثبت ما قيل عنه، وبعد فترة أيقنت بأننا سنتوج بجميع البطولات معه، وهذا ما حدث.

"كنت أعمل على بناء فريق جيد، ونجحت في بناء أحد أفضل الفرق في التاريخ، وكل شيء كان رائعاً".