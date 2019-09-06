غوارديولا حرم كوتينيو من العودة للدوري الإنجليزي

حاول برشلونة إعادة فيليبي كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر سيتي لكن المدرب بيب غوارديولا رفض.

ورحل البرازيلي على سبيل الإعارة صوب بايرن ميونيخ مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الكتالوني كان يرغب في التخلص من كوتينيو خلال الصيف محاولاً استغلال بطولة كوبا أميركا لتسويقه بشكل جيد.

وأوضحت أن البلاوغرانا عرض على مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب، لكن غوارديولا رفض لكونه يمتلك كيفين دي بروينه ودافيد سيلفا ولا يبحث عن لاعب في نفس مركزهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قرر اللجوء إلى باريس سان جيرمان ليكون صاحب الـ 27 عاماً جزءاً من صفقة مواطنه نيمار دا سيلفا، لكن المفاوضات لم تتم على النحو المتوقع.

في النهاية، نجح برشلونة في إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مقابل 8.5 مليون يورو، كما تكفل النادي البافاري براتبه.