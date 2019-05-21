غوارديولا: دوري الأبطال أهم من الألقاب المحلية

يرى المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا أن هيمنة السيتيزنز على الألقاب المحلية الثلاثة في كرة القدم الإنجليزية لا تعني شيئا دون الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "آي تي في" البريطانية أمس الاثنين: "سبق وأن قلت بأني أعلم أن الحكم علينا في النهاية سيتعلق بما إذا كنا قد تمكنا من الفوز بدوري الأبطال أم لا.. وأعرف أنه بدون ذلك فإن الأمر لن يكون كافياً".

وتابع: "هذا سيتحقق معي، أعلم ذلك، عندما وصلت إلى برشلونة كان الحظ معنا أن نحصد اللقب الأوروبي مرتين في 4 أعوام والجميع يتوقع مني إنجاز شيء خاص كالفوز بدوري الأبطال وهذا لا يزال قابلاً للتحقق".

كما أوضح المدرب الإسباني أن سيتي يحقق أرقاماً قياسية من حيث حصد النقاط في الدوري الإنجليزي ويؤدي بشكل غير معقول في المسابقات المحلية بوجه عام، مضيفاً: "لكن بدوري الأبطال لا نفوز مثلما تفعل الفرق الجيدة للغاية الأخرى.. إنها مسابقة تحتاج لبذل جهد كبير من طرف الفريق الذي يريد الفوز بها".