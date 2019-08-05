غوارديولا: دي بروينه تفوق على صلاح

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على اختيارات اللاعبين في قائمة المرشحين لجائزة الأفضل التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "غارديان" البريطانية: "لن أتحدث عن أن المرشحين لهذه الجائزة لا يستحقونها، لكني فوجئت بأن لاعبي فريقي الذين توجوا بـ 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي لم يرشحوا ولو لمرة واحدة.

"ربما الأمر يعتمد على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وعندما نفوز بهذه البطولة سيكون لاعبو فريقنا ضمن قائمة المرشحين.

"إنهم لا يهتمون في التقييم بالبطولات الأخرى التي تقام على مدار 10 أو 11 شهراً وهذا غير عادل، فأنا لا أتخيل أن هناك لاعباً قدم موسماً أفضل من بيرناردو سيلفا.

"خلال 8 سنوات فزنا بأربعة ألقاب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لم يفز أبداً سيرجيو أغويرو أو دافيد سيلفا أو فينسان كومباني بلقب أفضل لاعب في إنجلترا.

"خلال الموسم قبل الماضي وصلنا إلى 100 نقطة، ومع احترامي لمحمد صلاح، لكن كيفين دي بروينه كان يتفوق عليه لكنها وجهات نظر".

يذكر أن صلاح توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا الموسم قبل الماضي على حساب دي بروينه الذي حقق لقب الدوري رفقة مانشستر سيتي.