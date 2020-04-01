غوارديولا ساخراً: سنعود للمنافسات بوزن زائد

وجه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، رسالة إلى لاعبي فريقه وإلى متابعي كرة القدم، مؤكداً أنه لا يطيق انتظار اليوم الذي ستعود فيه عجلة المنافسات المحلية والأوروبية للدوران.

وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل نهاية العام الماضي 2019.

وقال المدرب الإسباني في مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: “نفتقد كرة القدم والحياة التي كنا نعيشها قبل أيام ولكن الآن يجب أن ننصت إلى نصائح العلماء والأطباء.

“أنتم عائلتي في كرة القدم وسنفعل كل شيء ممكن لتتحسنوا، سنعود من هذه الحالة أفضل وألطف وربما أكثر وزناً، ابقَ في منزلك لتبقى آمناً”.

وكان مانشستر سيتي يسير في الطريق الصحيح أوروبياً قبل توقف النشاط الرياضي، حيث تغلب على ريال مدريد بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.