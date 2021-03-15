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غوارديولا: ستونز يستحق تمثيل منتخب إنجلترا

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 06:48
جون ستونز
جون ستونز

أكد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المدافع جون ستونز يستحق العودة لتمثيل منتخب إنجلترا، بعد أن مثله في 39 مباراة.

وسجل ستونز الهدف الأول لسيتي خلال المباراة التي فاز فيها على مستضيفه فولهام 3-0 أمس الأول في الدوري الإنجليزي.

وظهر المدافع بمستوى متميز مع مانشستر سيتي، مما أثار جدلاً بشأن إمكانية استدعائه للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019.

وكان ستونز فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، لكنه كافح من أجل العودة إليها حتى أصبح أحد مفاتيح لعب الفريق الأبرز.

وشارك ستونز في 25 مباراة بمختلف البطولات، من بينها 18 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها ضمن التشكيلة الأساسية.

وقال غوارديولا، "يستحق ستونز الاستدعاء لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت يعرف أكثر مني ما يحتاجه، لكني سأكون سعيداً بعودته للمنتخب بمجرد حدوث ذلك".

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Via SyndiGate.info


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