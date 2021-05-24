غوارديولا: سنرى أغويرو إلى جانب ميسي في برشلونة

تحدث جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن الأسباب التي جعلت برشلونة استثنائياً في ولايته، والتي عمد على نقلها إلى النادي الإنجليزي لتحقيق النجاحات.

وأشرف "بيب" على تدريب البارسا من 2008 وحتى 2012، وتمكن من قيادته لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع العديد من الإنجازات الأخرى.

ويستعد المدرب الإسباني لأول نهائي أوروبي له خارج برشلونة، عندما يلتقي سيتي بغريمه تشيلسي في ملعب إل دراغاو بالبرتغال، وقد استحضر تاريخه مع البلاوغرانا ونجاحاته السابقة في كتالونيا.

وقال غوارديولا في حديث مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "كما تعلم، في برشلونة تحاول الحصول على زمام المبادرة في المباراة، تحاول الاستحواذ والفوز في المباراة.

"لا توجد أسرار أكثر من ذلك، يتعلق الأمر بجودة اللاعبين ومحاولة فهم نقاط قوتهم مع خلق بيئة جيدة وأجواء جيدة.

"كرة القدم لا تتعلق فقط بالتكتيك، بل بالعواطف والمشاعر أيضاً، وبالعلاقات بين اللاعبين وحتى العلاقة بين أعضاء الجهاز الفني نفسه، هذا أهم شيء يجب أن يقطعه الفريق، كنا نسير في سيتي هنا بهذا النهج خلال آخر خمسة أعوام".

أما عن علاقته بتوماس توخيل مدرب تشيلسي، قال غوارديولا: "من أجمل الأشياء في كرة القدم الحديث عنها، أود أن أقول أني تعلمت الكثير من توماس، تعلمت الكثير من الحديث معه ومشاهدة فرقه".

وواصل: "لا يهم إذا كان لديه الكثير من المعلومات عن مانشستر سيتي أو عني، ففي النهاية من حسن حظ كرة القدم العالمية أني وهو لا يمكننا اللعب.

"اللاعبون هم من سيقررون مصير المباراة، لدي الكثير من الاحترام لتوخيل، أعتقد أنه مدرب استثنائي حقاً، بالطبع أريد التغلب عليه، وأعتقد أنه أيضاً يريد التغلب عليّ".

وأتم متحدثاً عن أكثر ما يسعده في تجربة مانشستر سيتي: "الألقاب شيء مميز، في هذا البلد قالوا قديماً أن هذه النوعية من كرة القدم لا تطبق هنا، وها نحن قد فعلناها، قررنا ذلك من اليوم الأول ونجحنا".

وتطرق الإسباني للحديث عن مستقبل سيرجيو أغويرو في تصريحات لـ"بي بي سي": "ربما يكون قريباً من الانضمام للنادي الذي بقي في قلبي، برشلونة.

"سيلعب بجوار الأفضل في التاريخ ليونيل ميسي، أنا متأكد أنه سيستمتع هناك وسيجعل الفريق أكثر قوة".

يذكر أن غوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات مع سيتي آخرها هذا الموسم، مع هيمنته على كأس كاراباو في المواسم الأربعة الأخيرة.