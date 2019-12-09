غوارديولا: سيتي لا يستطيع منافسة كبار أوروبا حالياً

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لا يستطيع مقارعة أكبر الأندية في أوروبا حالياً.

وخسر سيتي 1-2 أمام غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وتفوق يونايتد تماماً في الهجمات المرتدة على سيتي الذي بدا ظلاً باهتاً لفريق فاز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وأبلغ غوارديولا شبكة «سكاي سبورتس»: "هذا هو المستوى الذي نواجهه. أمام ليفربول ويونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس. إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حالياً".

وتابع: "يجب أن نتحسن. يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام. يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن. يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن".

وضربت الإصابات خط سيتي الخلفي ليدفع غوارديولا بلاعب الوسط فيرناندينيو في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة.

وقال غوارديولا: "الحقيقة تقول أننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الإخفاق في السيطرة على بعض الأمور".

وتابع: "نحن في بداية ديسمبر وأمامنا بطولات أخرى ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها والعمل على التحسن".

وسيعود سيتي للمنافسات الأربعاء بمواجهة مستضيفه دينامو زاغرب في دوري أبطال أوروبا بعدما حسم التأهل لدور خروج المغلوب بصفته متصدر المجموعة الثالثة.