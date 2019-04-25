غوارديولا: سيتي وليفربول يستحقان لقب الدوري الإنجليزي

أعرب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه بالديربي على حساب مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي.

واقترب سيتي خطوة أكبر من اللقب عقب الفوز على يونايتد بثنائية نظيفة سجلها كل من بيرناردو سيلفا ولوروا سانيه.

وقال غوارديولا بعد المباراة: "أتفهم الضغط الذي تعرضنا له قبل اللقاء باللعب على أولد ترافورد، والقدرات الكبيرة لـ (جيسي) لينغارد و(ماركوس) راشفورد خاصة لسرعة كل منهما.

"أخبرت اللاعبين أننا بحاجة للفوز فقط، لا يهم إذا تلقينا أهدافاً أم لا، وفي النهاية حسمنا المباراة لصالحنا".

وعن المباراة القادمة، قال الإسباني: "الآن سنذهب إلى بيرنلي ونعلم أننا أمام مواجهة قوية ضد خصم صعب، علينا الحفاظ على هدوئنا، لم نحسم اللقب حتى الآن وهناك 3 مباريات متبقية، من المذهل كم النقاط الذي حققناه مع ليفربول".

وتابع: "قلت للاعبي الفريق لا تقرأوا الصحف ولا تشاهدوا التلفزيون وتستمعوا لأي شخص يقول أننا فزنا بالبطولة".

وواصل بيب حديثه: "علمنا أنهم سيحاولون الركض بشكل أكبر بعدم وجود (روميلو) لوكاكو، خسرنا بعض الكرات، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني".

أما عن المنافسة مع ليفربول: "كلا الفريقين يستحق الفوز باللقب، لكن فريق واحد فقط سيحسمه، لن يندم الخاسر أبداً لأنه أعطى كل شيء من أجل البطولة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، بعد 35 مرحلة من عمر المسابقة.