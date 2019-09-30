غوارديولا: عدم الفوز بدوري الأبطال ليس نهاية العالم

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على رغبته في التتويج بدوري أبطال أوروبا من جديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء السيتيزنز القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال غوارديولا: "أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا لكن لو لم يحدث ذلك فلن تتغير حياتي، لن أقتل نفسي على سبيل المثال لهذا السبب.

"في المؤتمر الصحفي الأول لي سألتموني نفس السؤال إذا ما كنت هنا من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، وعندما تحدثت مع الإدارة لم نتطرق لذلك.

"حاولنا في الموسمين الأول والثاني أن ننافس على أربع بطولات، سأكون سعيداً بكل تأكيد لو حققنا اللقب، لكن ذلك لن يغير شيئاً في حياتي الشخصية.

"إنها بطولة مميزة بكل تأكيد، لكن هذه هي حقيقة فريقنا في البطولة، علينا تقبل ذلك ففي الماضي كانت جماهيرنا تشاهد ليفربول ومانشستر يونايتد وهما يحققان الفوز بها، لكني لا أفضل أن نحقق الفوز ثم نختفي لخمس سنوات، كل ما نطلبه من الجماهير مساندتنا".

يذكر أن مانشستر سيتي وصل لربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا وخرج من البطولة عقب الخسارة من توتنهام هوتسبير.