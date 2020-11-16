غوارديولا على أعتاب حسم مستقبله

بات بيب غوارديولا، قريباً من تجديد عقده مع مانشستر سيتي، والذي ينتهي في شهر القادم.

وعلى الرغم من عدم إعلان سيتي عن أي اتفاق مع غوارديولا، إلا أن صحيفة “تيليغراف” البريطانية وحسب مصادر مقربة من المدرب البالغ من العمر 49 عاما، أفادت عزمه على الاستمرار مع النادي.

وتولى الإسباني تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأثيرت التكهنات في الفترة الماضية بشأن مستقبل غوارديولا وإمكانية عودته إلى برشلونة، حيث حقق الكثير من النجاحات في مسيرته الأولى التدريبية، قبل أن ينفي الإسباني تلك الاحتمالات بالتأكيد على أن مسيرته مع البارسا انتهت.

يذكر أن سيتي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وعانى من نتائج متذبذبة بداية الموسم الجاري، ويستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير خارج أرضه في المرحلة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولية الحالية.