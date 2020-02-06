غوارديولا: على برشلونة الاستعداد لرحيل ميسي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن عدم فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لا يعني نهاية العالم بالنسبة للنادي الإنجليزي، كما تطرق للحديث عن إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وحصل "بيب" على لقب دوري الأبطال في 3 مناسبات مع البارسا، حيث فاز به مرة كلاعب مع المدرب الأسطوري يوهان كرويف، ومرتين كمدرب عامي 2009 و2011.

وأصبحت حظوظ مانشستر سيتي شبه مستحيلة هذا الموسم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يبتعد حامل اللقب عن ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة، ليصبح دوري الأبطال الحل الوحيد للخروج بلقب كبير.

ومع ذلك قال غوارديولا في حوار لـ"يونايتد بوست":"قضى سيتي ما يقرب من العقد الكامل يحاول البقاء في الدوري الإنجليزي، وفجأة جاء بعض الناس من أبو ظبي لقيادة النادي للفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات.

"ما ينقص سيتي هو الفوز بدوري الأبطال وهذا أمر طبيعي، سأحاول بكل ما لدي هذا الموسم، وإن لم يحدث ذلك سنعيد المحاولة الموسم القادم، لكنها ليست نهاية العالم لو لم نفز".

وأما عن اللعب أمام ريال مدريد مع برشلونة:"هل أفتقد الكلاسيكو؟ نعم ربما هذا صحيح، في كل موسم كنا نلعب مباراة القرن، الأمر هنا مختلف لأن تعامل الإعلام ليس كما هو".

وأما عن رأيه في أزمة برشلونة واحتمالية رحيل ميسي: "يجب إدراك أهمية هؤلاء اللاعبين، عندما يرحل ميسي سيحتاجون فترة طويلة لإعادة الأمور لنصابها مرة أخرى، لاعب مثله يسجل 40 أو 50 هدفاً في الموسم".

وعن بطولاته كلاعب ومدرب: "عندما يسألوني هذا السؤال أشعر بتحمس أكبر لما حققته كمدرب وبالتحديد أول بطولة دوري مع برشلونة وخاصة عندما فزنا على ريال مدريد 6-2 في ملعبهم قبل حسم اللقب".

يذكر أن سيتي يواصل رحلته في الأبطال عندما يلعب أمام ريال مدريد في 26 فبراير الجاري بدور الـ 16، قبل استضافة الفريق الإسباني بلقاء العودة يوم 17 مارس.