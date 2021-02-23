غوارديولا: عودة أغويرو تقترب

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن سيرجيو أغويرو مهاجم الفريق سيعود إلى الملاعب قريباً.

وأضاف في تصريحاته عقب مباراة آرسنال التي انتهت بفوز سيتي 1-0، أنه يتعجل الاعتماد على مهاجمه الأرجنتيني، لكنه لا يريد أن يخاطر به حتى لا يسقط في «براثن» الإصابة مرة أخرى.

وجلس أغويرو ضمن لاعبي «دكة البدلاء»، ليس فقط أمام آرسنال، وإنما أيضاً في مباراتي توتنهام وإيفرتون السابقتين في الدوري الإنجليزي، ما جعل البعض يساوره القلق بشأن حالته البدنية وفورمته، لكن غوارديولا طمأن الجميع بأن ساعة أغويرو ستأتي في الوقت المناسب.

وأضاف: "أنا متلهف على الدفع بأغويرو في المباريات، لكن علينا ألا ننسى أنه أصيب إصابات طويلة، وأي لاعب لا يمكن أن يعود إلى إيقاع لعبه، إلا عندما يلعب دقائق، وبمجرد أن يستطيع أغويرو ذلك سيلعب، لأنه يستحق ذلك ولأني أريده في الملعب، وأود أن أقول له: لتواصل تدريباتك بقوة لأن ساعة مشاركتك في المباريات تقترب.

وابتعد أغويرو عن الملاعب أكثر من مرة منذ الصيف الماضي، عندما أجرى جراحة في ركبته، وعاد في أكتوبر، إلا إنه عانى من إصابة أخرى، اضطرته للتوقف عن اللعب لمدة شهر، وآخر مرة ظهر فيها بديلاً كان في مباراة تشيلسي التي فاز بها سيتي 3-1 يوم 3 يناير الماضي، وسرعان ما اضطر بعد ذلك على عزل نفسه، لأنه خالط شخصاً مصاباً بفيروس «كوفيد-19»، قبل أن يصاب هو فعلاً بهذا الفيروس.

ويحتاج أغويرو للعب لكي يظهر حقيقة مستواه، لأنه لا يعرف ما إذا كان سيتم المد له في سيتي أم سيرحل، حيث أن عقده ينتهي الصيف المقبل.