غوارديولا: عودة لابورت لا تحل مشاكل مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن عودة المدافع آيمريك لابورت للمشاركة من جديد لن تحل المشاكل التي يعاني الفريق منها حالياً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الإسباني وأكد خلالها أن وجود نجم الدفاع سيساعد سيتي كثيراً، لكنه سيكون بحاجة للعودة تدريجياً قبل أن يستطيع مساعدة حامل لقب الدوري الإنجليزي بشكل واضح.

وقال غوارديولا: "لا يمكننا أن نتوقع من لابورت أن يحل كل المشاكل الخاصة بنا، فبعد غيابه لمدة أربعة أو خمسة أشهر يحتاج لبعض الوقت ولن يكون جاهزاً بشكل فوري".

بدوره، قال الفرنسي الآخر بينجامان ميندي: "لابورت لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وقدمه اليسرى مطلوبة في طريقة اللعب الخاصة بنا".

وأنهى تصريحاته عن قرب عودة مواطنه: "سيكون من الجيد استعادته في مركز قلب الدفاع، أعتقد أننا سنكون في حال أفضل بوجوده".

وكان لابورت قد تعرض لإصابة في الركبة بداية الموسم أبعدته عن المشاركة مع سيتي منذ أغسطس من العام المنصرم.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ولدى ليفربول فارق 16 نقطة في المركز الأول إضافة لمباراة مؤجلة.