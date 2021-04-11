غوارديولا: قرار أغويرو سيسعدني

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه يتمنى التوفيق للهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو حتى في حال اختياره الانضمام لأحد المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم.

وسيرحل أغويرو، الذي سجل 257 هدفاً في 385 مباراة وفاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، فضلاً عن خمسة ألقاب لكأس رابطة المحترفين مع سيتي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير إلى اهتمام عديد من الأندية الإنجليزية والأجنبية بالمهاجم الأرجنتيني (32 عاماً).

وقال المدرب الإسباني قبل استضافة ليدز يونايتد أمس "كلنا نتمنى له التوفيق، بالتأكيد أتمنى الأفضل لسيرجيو في آخر أعوام مسيرته، سنكون سعداء بقراره والأفضل له ولعائلته ومسيرته، ما أفضله أنا هو ما يفضله وهو سيكون المفضل بالنسبة لي".

وابتعد أغويرو عن المشاركة مع سيتي هذا الموسم، حيث خاض تسع مباريات في الدوري عقب معاناته من الإصابة والمرض، لكن غوارديولا عبر عن أمنياته بعودة المهاجم لأفضل مستوياته والمشاركة فيما تبقى من الموسم، وقال "كل شيء يمكن أن يحدث، كل شيء يمكن أن يتغير سريعاً بطريقة إيجابية أو سلبية، والجميع يجب أن يكون مستعداً ونتمنى أن يكون سيرجيو جاهزاً في أقرب وقت، سيرجيو شخص رائع ومحبوب ويتمتع بصفات ومهارات خاصة، أفهمه وأدرك أنه بحاجة إلى وقت ليكون في أفضل حال".

وزاد "قلت الأسبوع الماضي أن الطريقة التي يتدرب بها وتحركاته في مباراة ليستر سيتي الصعبة كانت جيدة، شعر بشيء ما في ساقه وتم استبداله، إنه يتحسن".