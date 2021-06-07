غوارديولا: كومان يستحق البقاء مع برشلونة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن رونالد كومان يستحق البقاء مع برشلونة، مضيفاً أنه تحدث مع جوان لابورتا رئيس النادي وأشاد بقرار الإبقاء على المدير الفني الهولندي.

وخلال حديث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سُئل "بيب" عن وضع كومان مدرب برشلونة الحالي، فقال: "كان عاماً صعباً، لكن برشلونة قدم أداءً جيداً في جزء كبير من الموسم.

غوارديولا يؤكد أحقية كومان بالاستمرار مع البارسا

"يستحق كومان الاستمرار لموسم آخر، السنوات الثانية دائماً أفضل من الأولى، أنا سعيد للغاية بقرار الإبقاء عليه، تحدثت مع الرئيس وهو مقتنع بالقرار.

"الهزائم تضعف أي مدرب، لكن الأمور ستمضي نحو الأفضل مع بداية الموسم المقبل، ستعود الجماهير للملاعب، وستكون الأمور مختلفة تماماً عن هذا العام.

"دربت 3 أندية مختلفة، لا شيء يقارن بالإعلام في برشلونة أو مدريد، التأثير أكبر بكثير، كل شيء يصعب التحكم فيه بشكل خاص، وقد ناقشت هذا الأمر مع رونالد".

وعن علاقته بكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد، قال: "تربطني علاقة جيدة مع كارلو، هو مدرب استثنائي ويتميز حدسه التكتيكي بالذكاء الشديد وأنا سعيد جداً من أجله".

وبسؤاله عن انتقال ثنائي مانستر سيتي سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا إلى برشلونة، أجاب: "تعاقدان رائعان، أغويرو هداف وغارسيا سيكون أحد قادة برشلونة في العقد المقبل".

ورداً على اهتمام برشلونة به، قال بيب: "ارتبط بعقد لعامين آخرين مع مانشستر سيتي... وأنا سعيد حالياً".