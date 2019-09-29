غوارديولا: لا يمكن لمانشستر سيتي التفريط بالمزيد من النقاط

شدد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على صعوبة التفريط في أي نقطة خلال منافسته مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق حامل اللقب فوزاً هاماً خارج قواعده على حساب إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة السابعة، بينما حقق ليفربول النصر على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقبت المباراة: "علمنا أن ليفربول فاز من جديد، وأن الفارق بات 8 نقاط، لذلك كان علينا الفوز وتقليص الفارق إلى 5.

"نعلم جيداً قوة ليفربول، حققوا 7 انتصارات متتالية بالإضافة إلى أنهم أبطال أوروبا، لا يمكننا التفريط بالكثير من النقاط، الموسم الماضي خسروا مباراة واحدة فقط".

وأكمل: "ما زال الموسم طويلاً، علينا الاستمرار، نريد تحقيق اللقب الثالث على التوالي".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق 5 نقاط.